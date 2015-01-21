Американська зброя може остудити "гарячі голови" у Кремлі - дипломати

Так дипломати з благодійного фонду «Майдан закордонних справ» прокоментували цьогорічне звернення до нації Президента США Барака Обами.

У вівторок, 20 січня, о дев’ятій годині вечора за вашингтонським часом президент США Барак Обама виступив перед обома палатами Конгресу США зі своїм передостаннім зверненням до нації на цій посаді.

Торкаючись ситуації навколо України президент наголосив, що у протистоянні російській агресії Америка діє виважено і має підтримку з боку союзників, тоді як Росія опинилась в міжнародній ізоляції та з економікою у важкій кризі.

Читайте такожЕкономіка США зростає з найбільшою швидкістю за останні 15 років - Обама "Навряд чи відшукають російські горе-аналітики у цій промові американського президента хоча б натяк на так звану «взаємну зацікавленість Москви і Вашингтона» у вирішенні актуальних міжнародних проблем. Адже, сьогодні у світі ні для кого не є секретом, що попри можливість окремих ситуативних домовленостей, кремлівський очільник вже втратив таке важливе у міжнародному світі реноме відповідального державного діяча і своїми авантюрами фактично загнав Росію у геополітичний "глухий кут", - йдеться в повідомленні фонду.

На думку «Майдану закордонних справ», Україні слід приділяти пріоритетну увагу питанням підвищення довіри і подальшого значного поглиблення відносин зі Сполученими Штатами.

"В інтересах України значно посилити роботу з усіма гілками влади США з метою розвитку взаємодії на усіх напрямах, передовсім на оборонному та військово-технічному, зокрема стосовно постачання американського озброєння смертельного ураження, сама навіть наявність якого на території нашої держави, може остудити деякі «гарячі голови» у Кремлі", - заявили дипломати.