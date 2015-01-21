Обама назвав успіхом ізоляцію Росії і підрив її економіки

Про це заявив президент США Барак Обама в своєму щорічному посланні конгресу, передає Бі-бі-сі.

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"У минулому році ми разом з нашими союзниками виконали важку роботу по введенню санкцій. І тоді деякі говорили, що агресія пана Путіна - це майстерна демонстрація стратегічного мислення і сили. Ну так от: сьогодні Америка сильна і єдина зі своїми союзниками, а Росія ізольована, а від її економіки залишилися ріжки та ніжки", - сказав президент США.

За словами Барака Обами, Вашингтон у цьому випадку відстояв принцип допомоги малим країнам проти залякування великих. "Ми протистоїмо російській агресії, підтримуємо українську демократію і підбадьорюємо наших союзників по НАТО", - сказав президент.