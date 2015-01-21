Лавров: Є "закриті" домовленості щодо донецького аеропорту

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Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це він заявив на прес-конференції в Москві.

«Щодо Донецького аеропорту не вдаватимусь у деталі, але я сказав те, що було узгоджено і що практично предметно в ділових контактах між представниками на військовому рівні ополчення і цього спільного Центру координації і контролю не заперечується. Всі про це знають», - сказав Лавров.

«Тоді нам потрібно було всі ці закриті пропозиції публікувати, хто, напевне, не хотів цього робити, не знаю чому, якщо ця якась секретна дипломатія, то ми не прихильники такого роду секретів. Краще люди знали б, чий аеропорт - хто в даний момент його контролює, чи правильно це, домовлялися про це чи ні», - сказав він.

Читайте такожЛавров хоче побачити "речдоки" поставок російської зброї на Донбас Лавров наголосив, що важливо, аби працював створений за пропозицією президента України Петра Порошенка центр координації і контролю, оскільки українським військовим «некомфортно» безпосередньо говорити з бойовиками, тому «попросили створити цей центр».

Як повідомлялося, поблизу Донецького аеропорту упродовж декількох останніх днів тривають запеклі бої.

18 січня в російському МЗС заявили, що аеропорт Донецька згідно з Мінськими домовленостями має бути переданий під контроль бойовиків.

Разом з тим українська влада наголошує, що Мінські домовленості не передбачають передачі донецького аеропорту під контроль бойовиків ДНР.

Зокрема, за словами міністра закордонних справ України Павла Клімкіна, Мінський протокол не включає питання про належність донецького аеропорту.

Також прес-офіцер РНБО Андрій Лисенко раніше роз'яснював, що згідно з Мінським меморандумом, підписаним 19 вересня, ті території, на яких перебувають українські військовослужбовці, залишаються під контролем української сторони. Водночас райони, де перебували бойовики, залишалися під їх контролем і відповідно до цього принципу, визначалася лінія розмежування.

На той момент, нагадав Лисенко, донецький аеропорт був під контролем українських силовиків.