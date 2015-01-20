У донецькому аеропорту не вистачає тепловізорів, волонтери терміново збирають гроші

"Ситуація вкрай складна. Сепари тримають верхні поверхи та паркінг. Наші затиснуті на першому. Периметр навколо терміналу контролюється лише частково. Тому виявляти і крити артилерією всіх гостей не виходить. Це пів біди", - йдеться в повідомленні на сторінці в Фейсбуці "Повернися живим".

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За словами волонтерів, бойовики підривають перекриття між поверхами і обвалюють їх на військових. В утворені отвори палять з усього і закидають гранатами. Українські військові ж ударними угрупованнями прориваються в аеропорт і наносять удари по позиціях бойовиків за його межами.

"Дуже велика біда з тепловізорами. Дуже багато людей згоріли разом з технікою або залишилися під завалами. Без них же вночі вкрай важко воювати. Точніше практично неможливо. Хто дивився останні інтерв'ю сепарів - вони відкрито заявляють, що їх успіхи пов'язані в тому числі з тим, що з'явилася нічна оптика. З нашої сторони її стало менше", - пишуть волонтери.

"Так що якщо ви чогось чекали - час настав. Сьогодні питання нічного бою актуальне як ніколи. Знову прийшов час, коли тепловізор або нічник рятує солдата в перший же тиждень роботи. Я розумію, що у вас проблеми. Вони у всіх. Повірте - я це пишу вам з кладовища. У мене помер хтось дуже близький. І, по-хорошому, мені зараз не до війни. Я в черговий раз зіткнувся зі смертю і я не хочу, щоб з нею зіткнулася завтра чиясь мати. Я чув як замполіти повідомляють рідним про загибель сина/брата/чоловіка. Повірте, не може бути нічого більш страшного. І я хочу, щоб таких дзвінків було менше. Нехай навіть на один", - закликають волонтери, вказуючи дані для перерахування.