У донецькому аеропорту не вистачає тепловізорів, волонтери терміново збирають гроші
У донецькому аеропорту не вистачає тепловізорів. За словами волонтерів, дуже багато згоріли разом з технікою або залишилися під завалами. Без них же вночі вкрай важко воювати.
"Ситуація вкрай складна. Сепари тримають верхні поверхи та паркінг. Наші затиснуті на першому. Периметр навколо терміналу контролюється лише частково. Тому виявляти і крити артилерією всіх гостей не виходить. Це пів біди", - йдеться в повідомленні на сторінці в Фейсбуці "Повернися живим".
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За словами волонтерів, бойовики підривають перекриття між поверхами і обвалюють їх на військових. В утворені отвори палять з усього і закидають гранатами. Українські військові ж ударними угрупованнями прориваються в аеропорт і наносять удари по позиціях бойовиків за його межами.
"Дуже велика біда з тепловізорами. Дуже багато людей згоріли разом з технікою або залишилися під завалами. Без них же вночі вкрай важко воювати. Точніше практично неможливо. Хто дивився останні інтерв'ю сепарів - вони відкрито заявляють, що їх успіхи пов'язані в тому числі з тим, що з'явилася нічна оптика. З нашої сторони її стало менше", - пишуть волонтери.
"Так що якщо ви чогось чекали - час настав. Сьогодні питання нічного бою актуальне як ніколи. Знову прийшов час, коли тепловізор або нічник рятує солдата в перший же тиждень роботи. Я розумію, що у вас проблеми. Вони у всіх. Повірте - я це пишу вам з кладовища. У мене помер хтось дуже близький. І, по-хорошому, мені зараз не до війни. Я в черговий раз зіткнувся зі смертю і я не хочу, щоб з нею зіткнулася завтра чиясь мати. Я чув як замполіти повідомляють рідним про загибель сина/брата/чоловіка. Повірте, не може бути нічого більш страшного. І я хочу, щоб таких дзвінків було менше. Нехай навіть на один", - закликають волонтери, вказуючи дані для перерахування.