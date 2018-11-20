Як під Радою проходить протест "євробляхерів" (фоторепортаж)

Будівлю Ради під час акції "євробляхерів" охороняють близько 100 правоохоронців. Наразі ситуація біля парламенту спокійна.

Близько 100 осіб біля Верховної Ради беруть участь в акції, організованій громадською організацією "Авто Євро Сила".

Учасники акції перекрили своїми автомобілями рух вулицею Грушевського на відрізку від Кріпосного провулку до вулиці Шовковичної.

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Крім того, їхні машини запарковані на вулиці Грушевського з обох боків - від будівлі Кабінету міністрів до Арсенальної площі. Всього на цьому відрізку стоїть декілька сотень автомобілів з іноземними, переважно литовськими та польськими номерами.

Автомобілісти вимагають від влади скасувати норми законопроектів №8487 та №8488, які були прийняті парламентом без урахування вимог громадськості, зокрема щодо скасування коефіцієнту віку авто в розрахунку вартості акцизу.

Будівлю Ради охороняють близько 100 правоохоронців. Наразі ситуація біля парламенту спокійна.