Власники "євроблях" проводять акції протесту у 56 містах України

Автомобілісти вимагають від влади скасувати законодавчі норми щодо коефіцієнту віку авто в розрахунку вартості акцизу.

Сьогодні у 56 містах України власники автомобілів на єврономерах проводять акцію «За доступне авто».

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Як повідомляється на сайті громадської організації «Авто Євро Сила», акція розпочалась зранку і триватиме до виконання вимог активістів.

Автомобілісти вимагають від влади скасувати норми законопроектів №8487 та №8488, які були прийняті парламентом без урахування вимог громадськості, зокрема щодо скасування коефіцієнту віку авто в розрахунку вартості акцизу.

За попередніми оцінками, участь в акції громадянської непокори можуть взяти понад 50 тис. громадян.

Як повідомляв УНІАН, 8 листопада Верховна Рада ухвалила закони «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування акцизним податком легкових транспортних засобів» (№8487), метою якого є зниження вартості розмитнення автомобілів на єврономерах, та «Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо ввезення транспортних засобів на митну територію України» (№8488) щодо посилення контролю за переміщенням і перебуванням в країні транспортних засобів з іноземною реєстрацією.