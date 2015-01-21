У штабі АТО не радять бойовикам штурмувати Авдіївку та Дебальцеве (мапа АТО)
13:58, 21 січня 2015Політика
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Українські військові обіцяють дати потужну відповідь бойовикам у разі штурму.
REUTERS
У штабі антитерористичної операції не радять бойовикам чинити спроби штурму Авдіївки і Дебальцевого.
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві заявив речник АТО Андрій Лисенко, коментуючи заяву терористів про плани захопити сьогодні ці населені пункти.
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"Бойовики постійно щось заявляють... Дай Бог теляті нашого вовка з’їсти. Нічого в них не вийде. Наші військові отримали підкріплення, не ведуть наступальних дій, але дають при необхідності потужну відповідь", - сказав Лисенко.
slovoidilo.ua
Мапа АТО у повному розмірі.
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