В'ятрович хоче скасувати свята 9 травня та 8 березня

Разом з тим голова Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович повідомив, що відповідний законопроект ще не підтримав уряд, і тому він не внесений до парламенту.

Голова Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович виступає за скасування вихідного дня 8 березня і переформатування відзначення цього свята.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у коментарі журналістам, відповідаючи на запитання щодо долі таких свят як 8 березня, 1 травня та 9 травня.

"Ми підготували законопроект, яким передбачено зміни у державному календарі, і все таки сподіваємося, що депутати дійдуть до розгляду цього законопроекту, і що зміни будуть внесені", - сказав В'ятрович.

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Він зауважив, що частково зміни вже відбулися - 2 травня більше не є вихідним днем, натомість, вихідним стало 25 грудня.

"Наступні кроки, які ми пропонували, - це перенесення вихідного з 9 травня на 8 травня і скасування вихідного 8 березня, взагалі переформатування цього свята. Ми пропонуємо, щоб у цей день говорили про день боротьби жінок за свої права, а не про Міжнародний жіночий день, який є атавізмом радянського минулого", - зазначив голова УІНП.

Разом з тим В'ятрович повідомив, що відповідний законопроект ще не підтримав уряд, і тому він не внесений до парламенту.

Водночас В'ятрович запевнив, що "ніхто не буде скасовувати Різдво 7 січня".

"В Україні є всі можливості для того, щоб відзначати Різдво і 25 грудня, і 7 січня", - додав він.