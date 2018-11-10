В'ятрович розповів, як Росія підштовхує Україну скасувати святкування 9 травня

За словами директора УІНП, українцям вдалося виробити альтернативний підхід до відзначення цієї дати - 8 травня.

Українці готові відмовитися від радянської традиції святкування 9 травня на користь альтернативи - 8 травня - багато в чому завдяки сучасній Росії, яка дискредитувала формат святкування цієї дати.

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Таку думку висловив директор Українського інституту національної пам'яті (УІНП), історик Володимир В'ятрович у чаті на "Главреді".

"Українці вже виявили готовність відмовитися від радянських традицій святкування 9 травня. У нас вже не відбувається ніяких військових парадів, і у нас все більше уваги приділяється 8 травня як дню пам'яті та примирення. Чому це стало можливим? Як не дивно, завдяки самій Росії, її агресії проти України, в ході якої вона дуже активно використовує радянські міфи і радянські практики. Зокрема міфи, пов'язані з Другою світовою війною, яку Москва представляє як Велику вітчизняну війну, і надзвичайно велике значення приділяє 9 травня як головному святу країни", - вважає В'ятрович.

За його словами, подібними практиками Росія скомпрометувала не лише саму дату 9 травня, але і радянсько-російський формат святкування 9 травня, давши можливість "пробитися альтернативі".

"Тому ми зуміли сформулювати альтернативний підхід до відзначення цієї дати - 8 травня як день примирення - з червоними маками і без будь-яких військових парадів, як день, коли ми згадуємо кожного, хто боровся проти нацизму в різних арміях", - зазначив він.

Раніше Володимир В'ятрович висловив упевненість, що свято 8 березня в Україні змінить свій формат.

"Не кажу, що 8 березня взагалі зникне з календаря, але думаю, що зміниться його ідея і концепція. Ми будемо говорити не про міжнародний жіночий день, а про день боротьби за права жінок, що є важливим для українського суспільства. Очевидно, в такому новому форматі абсолютно зайвим буде вихідний день, який перетворює це свято на "день тортиків і букетиків", - сказав він.