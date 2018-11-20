Об’єднання націоналістів скасовується: "Нацкорпус" бачить президентом тільки Білецького

У "Нацкорпусі" вважають, що рішення про підтримку Кошулинського єдиним кандидатом від націоналістів було "прийнято кулуарно, без широкого обговорення та всупереч маніфесту націоналістичних сил".

Партія «Національний Корпус» не підтримала рішення партії «Свобода» про підтримку Руслана Кошулинського в якості єдиного кандидата від націоналістичного табору та запропонувала висунути депутата Верховної Ради та очільника «Нацкорпусу» Андрія Білецького.

Про це йдеться у заяві «Нацкорпусу» з приводу об'єднання націоналістів на майбутніх виборах, яка опублікована на сторінці партії у Facebook.

«Національний Корпус» не підтримує рішення представників окремих націоналістичних організацій назвати Руслана Кошулинського єдиним кандидатом від націоналістичного табору», - йдеться у заяві.

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У партії відзначають, що рішення про підтримку Кошулинського було «прийнято кулуарно, без широкого обговорення та всупереч маніфесту націоналістичних сил».

«Люди, які поставили свої підписи під «документом», не мають реального авторитету серед мільйонів українських націоналістів», - наголосили у Нацкорпусі.

В свою чергу партія висунула кандидатом від націоналістів свого очільника Андрія Білецького.

Як повідомляв УНІАН, 14 жовтня лідер Всеукраїнського об'єднання "Свобода" Олег Тягнибок запропонував висунути свого заступника Руслана Кошулинського єдиним кандидатом у президенти від націоналістів. При цьому, Тягнибок зазначив, що сам не балотуватиметься у президенти.

Нагадаємо, під час виборів 2014 року Тягнибок набрав 1,16 відсотка голосів. Наступні президентські вибори в Україні мають відбутися 31 березня 2019 року.