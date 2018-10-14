Тягнибок запропонував висунути єдиного кандидата у президенти від націоналістів

При цьому, Тягнибок зазначив, що сам не балотуватиметься у президенти.

Лідер Всеукраїнського об'єднання "Свобода" Олег Тягнибок запропонував висунути свого заступника Руслана Кошулинського єдиним кандидатом у президенти від націоналістів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час виступу перед початком маршу на честь УПА у Києві.

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"Всеукраїнське об'єднання "Свобода" пропонує усім нашим партнерам - націоналістичним організаціям, політичним партіям, громадським рухам, просто людям, які підтримують націоналістів - розглянути можливість висування єдиним кандидатом у президенти для українців від усіх націоналістів Руслана Кошулинського", - заявив він.

При цьому, Тягнибок зазначив, що сам не балотуватиметься у президенти.

Під час виборів 2014 року Тягнибок набрав 1,16 відсотка голосів.

Наступні президентські вибори в Україні мають відбутися 31 березня 2019 року.