Коломойський розповів, хто має найбільші шанси стати новим президентом

На думку Коломойського, "сплутати палітру" може Вакарчук.

Бізнесмен Ігор Коломойський в інтерв'ю Соні Кошкіній розповів про те, кого вважає фаворитами на майбутніх президентських виборах.

Журналістка запитала у Коломойського про його "симпатії" до лідера "Батьківщини" Юлії Тимошенко. У відповідь він сказав, що вона - фаворит президентської гонки, передає ТСН.

"Я вважаю її об'єктивно фаворитом президентської кампанії (...). Як на мене, на 99% вона пройде у другий тур, вона вже у другому турі", - сказав він.

Бізнесмен додав, що потрапляння в другий тур виборів уже половина успіху. Далі все залежить від того, хто буде суперником Тимошенко.

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"Чи стане вона президентом? Запитання в тому, хто буде її візаві. Якщо візаві буде Вакарчук, Зеленський, Гриценко, за певних умов, то, звісно, є запитання. Але швидше за все, стане. Я тут би вже поставив 55% на 45%, що стане. А якщо вона буде проти Порошенка, Бойка, Рабіновича, Ляшка, то я ставлю три до одного – 75% (що стане – Ред.) на 25%", - додав Коломойський.

На його думку, змінити ситуацію може висунення у президенти музиканта Святослава Вакарчука.

"Є одне питання, яке може перемішати взагалі всю палітру – це Вакарчук. Якщо він піде, то розклад може бути іншим", - додав він.

При цьому бізнесмен додав, що не знає, чи збирається музикант висувати свою кандидатуру.

Раніше Коломойський заявив, що на 99% відкидає, що Петро Порошенко може стати президентом на другий термін.