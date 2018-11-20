Коломойський про другий термін Порошенка: такого бути не може

Бізнесмен впевнений, що у березні оберуть іншого кандидата.

Бізнесмен Ігор Коломойський не повернеться до України, поки в країні не зміниться влада.

Про це він розповів у інтерв'ю для програми "KishkiNa", пише ТСН.

Колишній співвласник націоналізованого "Приватбанку" побоюється, якщо він приїде до України, то йому з боку влади можуть або заборонити, або суттєво ускладнити виїзд за кордон. Проте, впевнений, що після виборів президента ситуація зміниться.

"Вже недовго залишилось. Скільки терпіти ще - п'ять місяців залишилось", - зазначив Коломойський.

На зауваження ведучої Соні Кошкіної, що можливо нинішній президент залишиться на другий термін, бізнесмен відповів категорично.

"Ні-ні- ні, такого бути не може. Ну як таке може бути. Якщо таке станеться, я скажу, що я взагалі ні в чому не розбираюсь, тоді я піду на пенсію остаточно", - сказав Коломойський.

На уточнення ведучої, чи виключає Коломойський, що Петро Порошенко повторно стане президентом, її співбесідник відповів: "Відсотків на 99".

"Є тисяча та одна причина, чому так не має статись. Не хочу поливати його брудом, він президент, його обрав народ… Не хочу давати оцінок його людським якостям, крім одного – я вважаю, що в усій своїй політичній кар'єрі на посту президента, я б охарактеризував це правління двома словами – повна аморальність. Тобто будь-які події він намагається перетворити на плюси своєї політичної кар'єри. Це те, з чим я не можу світоглядно погодитись", - пояснив Коломойський, та зауважив, якщо Порошенко залишиться ще на п'ять років, то "треба буде змінювати стратегію".