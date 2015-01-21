Порошенко про план Путіна: Україна відведе свою артилерію після того, як РФ відведе свою
Президент наголосив, що Україна потребує гарантії того, що перемир’я будуть дотримуватися обидві сторони.
Український Президент Петро Порошенко відкинув звинувачення російської сторони про те, що він відмовився йти на перемир’я на Донбасі.
Про це глава української держави сказав у інтерв’ю швейцарській газеті Neue Zürcher Zeitung, передає DW.de.
Порошенко також заявив, що не довіряє російському президентові Володимиру Путіну. "Якщо Ви питаєте мене, чи довіряю я Путіну, то моя відповідь: "Ні". Якщо ви мене питаєте, чи довіряю я Євросоюзу, то моя відповідь: "Так".
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На запитання журналіста видання щодо листа-пропозиції президента Росії Володимира Путіна, Порошенко відповів: "Безпосередньо після того, як ми отримали листа, наш міністр закордонних справ заявив, що ми готові до миру. Ми просто потребуємо гарантії того, що перемир’я будуть дотримуватися обидві сторони. Я хочу наголосити: російська важка артилерія та російські ракетні системи мають бути відведені".
За словами українського президента, Володимир Путін у своєму листі висловив готовність відвести артилерію. "Але він не зазначив, від якої лінії. Моя відповідь була дуже проста: я готовий відвести нашу артилерію, але від лінії, яку визначено в Мінському меморандумі. Це дуже конкретні географічні координати, чітка лінія", - сказав Порошенко.
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За словами президента, конфлікт на Донбасі обходиться Києву дуже дорого. "Ми витрачаємо щодня 100 мільйонів гривень на оборону. Це дуже дорого", - зазначив він. Завершення війни Порошенко назвав "вирішальною умовою для успіху реформ" у державі.