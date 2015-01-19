Порошенко: об`єднані Україна та Європа непереможні

Про це він заявив під час лекції в Інституті Європи при Цюріхському університеті.

«Ми маємо зробити все, щоб Україна приєдналася до європейської родини, навіть якщо Росія не стане європейським членом, врешті-решт, цей процес призведе до того, що буде широка демократизація Білорусі, Молдови, Грузії та в інших країнах... Як і раніше, в мене є переконання та мрія, що якщо Європа об`єднається з Україною, Україна непереможна, не зважаючи на кількість проблем, які будуть в майбутньому, якщо Європа буде з Україною, то ми можемо всі проблеми подолати», - упевнений Порошенко.

Читайте такожПорошенко: через два роки російський газ нам буде вже непотрібний

Глава держави також зазначив, що Україна підтвердила своє бажання розвиватися демократично.