"Я повертаюсь": екс-керівник ДФС Продан обіцяє прийти до САП вже наступного тижня
Колишній в.о. голови Державної фіскальної служби Мирослав Продан заявив, що наступного тижня повернеться до Києва та прийде до прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
Про це він написав у Facebook.
"Наступного тижня повертаюсь у Київ після завершення лікування. Лікарі вважають, що мій стан дозволить залишити медичний заклад", - йдеться в повідомленні.
За його словами, сьогодні адвокати надали представникам САП інформацію з цього приводу.
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"Сподіваюсь, що з мого повернення не влаштують шоу. В той же день я готовий з`явитись у САП. Я повертаюсь, щоб довести свою правоту. Багато хто сподівався, що я залишусь за кордоном. Адже в такому випадку і доводити нічого не треба. Не повернувся, сховався – підтвердив, що справді винний. Тому і була влаштована ця історія з повістками, підозрами. У ЗМІ брудними потоками зливались сфабриковані матеріали. Замовники розраховували, що Продан злякається. Подумає, що після такої кількості бруду та звинувачень йому вже ніколи не відмитись. Злякається - і не повернеться. Я такого подарунку людям, які мене замовили, не зроблю. Я повертаюсь", - написав Продан.
Як повідомляв УНІАН, 16 липня генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що правоохоронці розслідують ймовірні правопорушення Продана.
29 серпня ТСН.ua з власних джерел у САП стало відомо, що генпрокурор передав до антикорупційної прокуратури частину матеріалів кримінального провадження, що стосуються Продана. За даними джерела, йдеться про нібито придбання і будівництво нерухомості через підставних осіб в Україні і Туреччині.
5 вересня Продан за власним бажанням звільнився з ДФС і повідомив про намір взяти участь у конкурсі на зайняття вакантної посади керівника фіскальної служби.
13 листопада на своїй сторінці у Facebook Продан написав, що не може приходити на допити до САП, оскільки перебуває за кордоном на лікуванні.
16 листопада у САП повідомили про вручення підозри Продану у незаконному збагаченні (ч.3 ст.368-2 ККУ).
Продан підозрюється у набутті за час роботи «на посадах в.о. заступника та голови ДФС» з липня 2016 року по червень 2018 року у власність понад 89 млн грн, за які «для його особистого користування придбано низку об’єктів нерухомого майна і транспортних засобів».
З метою приховування належності дійсного власника реєстрація права власності здійснювалась на близьку особу. Серед придбаних об’єктів: 2 квартири у елітній столичній новобудові вартістю 6,7 млн грн; два будинки в Туреччині вартістю 78 млн грн; три автомобілі представницького класу загальною вартістю 3,4 млн грн.
Також слідством перевіряється причетність Продана до придбання інших об’єктів нерухомості у Києві та люксових автомобілів.
Продан запевняє, що повернеться в Україну з-за кордону, куди виїхав для проведення медобстеження, та зможе «довести свою невинуватість чи то на стадії досудового розслідування, чи вже в суді».
19 листопада стало відомо, що Продана, викликають на 20 листопада до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. При цьому керівник САП Назар Холодницький зауважив, що Продана неодноразово викликали в прокуратуру, але він так і не з’явився.
***Уряд призначив Продана виконувачем обов'язків голови ДФС у липні 2016 року. У 2014-2016 роках він очолював Головне управління ДФС у Вінницькій області.