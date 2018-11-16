У САП заявили про вручення підозри екс-голові ДФС Продану у привласненні 89 мільйонів

Продан підозрюється у набутті під час керівництва ДФС у власність 89 млн грн, за які «для його особистого користування придбано низку об’єктів нерухомого майна і транспортних засобів».

У САП заявили про вручення підозри колишньому виконуючому обов'язків голови Державної фіскальної служби України Мирославу Продану.

Про це повідомляє на сторінці Спеціалізованої антикорупційної прокуратури у соціальній мережі Facebook.

«Враховуючи... наявність достатніх даних, зібраних у співпраці з Генеральною прокуратурою за оперативного супроводження службовців ГУ «К» Служби безпеки України, 15 листопада прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури складено та підписано письмове повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.368-2 (набуття службовою особою, уповноваженою на виконання функцій держави, у власність активів у значному розмірі, законність підстав набуття яких не підтверджено доказами, а також передача нею таких активів будь-якій іншій особі, вчиненими службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище - УНІАН) КК України», - йдеться у повідомленні.

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У САП додали, що на виконання вимог статей 277-278 Кримінального процесуального кодексу України забезпечено вручення вказаного повідомлення про підозру у спосіб, передбачений КПК України для вручення повідомлень. Зазначається, що Продан підозрюється у набутті за час роботи на посадах виконуючого обов’язки заступника та голови ДФС з липня 2016 року по червень 2018 року у власність грошових коштів у сумі понад 89 млн грн, за які «для його особистого користування придбано низку об’єктів нерухомого майна і транспортних засобів». «З метою приховування належності дійсного власника реєстрація права власності здійснювалась на близьку особу. Серед придбаних за вказаний період об’єктів: 2 квартири у елітній столичній новобудові вартістю 6,7 млн грн; два будинки в Турецькій Республіці вартістю 78 млн грн; три автомобілі представницького класу, загальною вартістю 3,4 млн грн», - йдеться у повідомленні.

Також слідством перевіряється причетність Продана до придбання інших об’єктів нерухомості у Києві та люксових автомобілів.

Разом з тим, в антикорупційній прокуратурі зазначили, що вчора, 15 листопада, Продан не з’явився на виклики для проведення слідчих та процесуальних дій у кримінальному провадженні за ознаками злочинів, передбачених ч.3 ст.368-2 та ч.3 ст.209 КК України.

«Прокурорами двічі у встановленому законом порядку на 8 та 15 листопада особа викликалась до САП, однак на виклики чиновник не з’явився та до теперішнього часу не надав будь-яких підтверджуючих документів щодо поважності причин неявки. Опубліковані в соціальній мережі заяви про перебування за кордоном на лікуванні не знайшли свого підтвердження у передбачений кримінальним процесуальним законом спосіб», - повідомили у САП.

Водночас в антикорупційній прокуратурі заявили, що попри виклики та запити прокурорів, «суб’єктом та його захисниками дотепер не повідомлено ні місця (адреси) перебування, ні назви медичного закладу, де, згідно інформації з соцмережі, він перебуває на лікуванні».

Також сьогодні, 16 листопада, прокурори САП втретє викликали Продана для проведення слідчих та процесуальних дій на 10:00 20 листопада.

Як повідомляв УНІАН, 13 листопада на своїй сторінці у Facebook Мирослав Продан написав, що на той момент перебував поза межами України.

Він зазначив, що на початку листопада запланував поїздку за кордон для проведення медичного обстеження, щоб переконатись у правильності поставленого діагнозу, оскільки українські лікарі стверджують, що його «проблема вирішується лише хірургічним шляхом».

«7 листопада, вже перебуваючи у клініці, несподівано дізнався від адвокатів, що САП надіслала повістку з вимогою з’явитись до слідчого. В САП наполягають, що надіслали повістку 2 листопада, але дата її реєстрації - 6 листопада. Більше того, повістка спрямована на адресу, де ніколи не проживала моя родина», - зазначив він.

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Продан стверджував, що з липня цього року ще на посаді керівника ДФС, а також після звільнення, перебуваючи в Україні, через адвокатів звертався до правоохоронців із пропозицією прийти та надати усі необхідні пояснення, але «жодної реакції на численні звернення не отримав».

Також Продан висловив припущення, що «незрозуміла гра слідчих органів» має не меті оголосити його у розшук, щоб «безпідставно та бездоказово зробити винним».

Він також заявив, що після повернення з лікування зможе надати необхідні документи та вичерпні пояснення.

Довідка. Уряд призначив Продана виконувачем обов'язків голови ДФС у липні 2016 року. У 2014-2016 роках Продан очолював Головне управління ДФС у Вінницькій області.

16 липня 2018 р. генпрокурор Юрій Луценко заявив, що правоохоронці розслідують імовірні правопорушення Продана. 29 серпня ТСН.ua з власних джерел у САП стало відомо, що генпрокурор передав до антикорупційної прокуратури частину матеріалів кримінального провадження, що стосуються Продана. За даними джерела, йдеться про нібито придбання і будівництво нерухомості через підставних осіб в Україні і Туреччині. 5 вересня Продан за власним бажанням звільнився з ДФС і заявив про намір взяти участь у конкурсі на зайняття вакантної посади керівника фіскальної служби.