Клінтон: США повинні збільшити військову і фінансову допомогу Україні

Таку заяву зробила колишня держсекретар, а також можливий кандидат у президенти США 2016 року, Хілларі Клінтон, передає ZN.UA.

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"Я абсолютно впевнена, що США повинні робити набагато більше для того, щоб Україна змогла захистити свої кордони. Нове обладнання, нова підготовка для військових - ось що потрібно зараз Україні. США і НАТО дуже неохоче це робили і, я так розумію, тільки через те, що це в'язка і потенційно небезпечна ситуація", - заявила Хілларі Клінтон.

"Українська армія і український народ, які борються з бойовиками, довели, що вони гідні більшої підтримки", - додала Хілларі Клінтон.