В районі 31-го блокпоста йдуть бої

Про це в ефірі "112 Україна" заявив спікер АТО Леонід Матюхін. "29-й блокпост повністю під нашим контролем. Там тривають бої, бойовики обстрілюють... принаймні, вчора, коли ми там були, обстрілювали з важкої артилерії, з "Градів", - зазначив Леонід Матюхін, додавши, що в районі 31-го блокпоста також тривають бої.

Читайте такожНа 31-му та 29-му блокпостах відбувається перегрупування українських військ - штаб

Як повідомив УНІАН, ввечері 21 січня в антитерористичному центрі заявили, що ситуація в районі 29-го і 31-го блокпостів істотно не змінилася. "Після того як вчоранаступ противника було зупинено, сили АТО наносять артилерійські удари по позиціях нападників і проводять перегрупування для відновлення лінії розмежування", - відзначили в штабі АТО.