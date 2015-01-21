Ситуація в районі 29-го та 31-го блокпостів контролюється силами АТО, артилерія веде вогонь по бойовикам

Ситуація в районі 29-го та 31-го блокпостів на Луганщині контролюється силами антитерористичної операції.

Про це УНІАН повідомили у перс-службі Міністерства оборони України.

«Станом на 13.30 ситуація в районі 29 та 31 блокпостів контрольована силами АТО. Українські військові зупинили наступ бойовиків. Для забезпечення безпеки особового складу здійснено маневр силами та вогнем», - йдеться в повідомленні.

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У відомстві також зазначили, що підрозділи, які виконували завдання на 31-му блокпосту, вийшли на визначені позиції в районі опорного пункту. Артилерійські підрозділи сил АТО ведуть вогонь по вогневим точкам бойовиків.

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні речник АТО Андрій Лисенко повідомляв, що українські військові продовжують бої за повернення 31-го блокпосту.

"Наступ бойовиків та російських військ на Луганщині в районі 29-го та 31-го блокпостів ЗСУ на Бахмутській трасі зупинено. У результаті бою сили АТО відійшли від 31-го блокпосту до опорного пункту та, отримавши підкріплення і боєприпаси, продовжують вести бій, аби відновити свої позиції й вибити звідти ворога", - сказав Лисенко.

За його словами, "зараз працюємо над тим, щоб повернути 31-блокпост. Зараз він перебуває на нейтральній території".