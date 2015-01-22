У Донецькій ОДА повідомляють про вісьмох загиблих під обстрілом на зупинці

За наявною інформацією, ще частина постраждалих були евакуйовані з місця трагедії іншим транспортом, повідомили УНІАН в Управлінні інформаційної політики і з питань преси ОДА.

Це оперативні дані станом на 10.30. У разі уточнення даних облдержадміністрація повідомить додаткову інформацію, зазначили в Управлінні інформполітики.

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Нагадаємо, раніше сайт міста Донецька повідомив, що сьогодні вранці в Ленінському районі Донецька на зупинці громадського транспорту "Гормаш" вибухнув снаряд, є загиблі мирні жителі.

Зазначається, що від вибуху пошкоджені маршрутки і тролейбус, що стояв на зупинці. За словами очевидців, є багато загиблих і поранених.

Водночас, різні ЗМІ повідомляють про різну кількість загиблих - від 7 до 13.