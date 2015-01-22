У Донецьку бойовики обстріляли зупинку, загинули 13 мирних жителів (фото, відео)

Про це повідомляє ОстроВ.

За попередніми даними, 13 людей загинули, десятки поранені. Сталося це о 9 ранку в Ленінському районі на зупинці Боссе.

У сусідніх будинках повилітали вікна, стверджують очевидці.

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Як повідомляють свідки інциденту було кілька залпів, що характерно для 82-мм автоматичного міномета 2Б9 «Волошка», відзначає видання з посиланням на ресурс InfoResist.

За попередніми даними, обстріл вівся з так званого «мандруючого міномета» встановленого на автотранспорті, таку техніку з літа використовують проросійські бойовики, для обстрілу позицій ВСУ з житлових районів і швидкої зміни позицій.

Судячи з фото з місця події, загинули не тільки люди, що знаходилися на зупинці і в тролейбусі, але і ті, хто знаходився на протилежній стороні дороги.

Російські ЗМІ підтверджують, що обстріл запровадився з міномета, який розташований в мікроавтобусі, тобто з території контрольованої бойовиками.

У той же час, «Донецька міськадміністрація» повідомляє, що при обстрілі "в районі Боссе пошкоджено трамвай №3, поранена жінка-водій", а в результаті "прямого попадання" в 17 тролейбус "загинули 7 осіб", а також від обстрілу автобуса №37 є загиблі і поранені.