Угорщина вважає законною видачу паспортів українцям

Глава МЗС Угорщини Петер Сіярто не розуміє, чому видача угорських паспортів на Закарпатті спричинила скандал.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто переконаний, що видача угорських паспортів громадянам України не суперечить українським законам.

Про це він заявив у ексклюзивному інтерв'ю DW.

"На Закарпатті живуть угорці, які, згідно з угорським законодавством, мають право на подвійне громадянство (...) Якщо ви подивитеся на українські закони, то ніде не сказано, що мати паспорт іншої країни - це злочин чи це заборонено", - зазначив Сіярто.

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На запитання, чи видавали угорські паспорти українським чиновникам, Сіярто відповів: "Чесно кажучи, я не знаю". "В Угорщині для отримання другого громадянства неважливо є людина чиновником чи ні", - додав глава угорського МЗС.

Як відомо, раніше Міністерство закордонних справ України висловило Угорщині рішучий протест у зв'язку з висловлюваннями прем'єр-міністра цієї країни Віктора Орбана щодо неможливості домовитися з чинною українською владою.