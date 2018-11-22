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Угорщина вважає законною видачу паспортів українцям

21:44, 22 листопада 2018
Політика
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Будапешт переніс видачу паспортів жителям Закарпаття до сусіднього угорського міста / фото news.church.ua

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто переконаний, що видача угорських паспортів громадянам України не суперечить українським законам.

Про це він заявив у ексклюзивному інтерв'ю DW.

"На Закарпатті живуть угорці, які, згідно з угорським законодавством, мають право на подвійне громадянство (...) Якщо ви подивитеся на українські закони, то ніде не сказано, що мати паспорт іншої країни - це злочин чи це заборонено", - зазначив Сіярто.

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На запитання, чи видавали угорські паспорти українським чиновникам, Сіярто відповів: "Чесно кажучи, я не знаю". "В Угорщині для отримання другого громадянства неважливо є людина чиновником чи ні", - додав глава угорського МЗС.

Як відомо, раніше Міністерство закордонних справ України висловило Угорщині рішучий протест у зв'язку з висловлюваннями прем'єр-міністра цієї країни Віктора Орбана щодо неможливості домовитися з чинною українською владою.

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Теги: #Угорщина#паспорти