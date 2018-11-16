МЗС викликало "на килим" нового угорського посла через вчорашні висловлювання Орбана

До МЗС викликали угорського посла і наголосили на необхідності припинення дій, які негативно впливають на розвиток двосторонніх відносин.

Міністерство закордонних справ України висловило Угорщині рішучий протест у зв'язку з висловлюваннями прем'єр-міністра цієї країни Віктора Орбана щодо неможливості домовитися з чинною українською владою.

Про це йдеться у коментарі МЗС України щодо антиукраїнських висловлювань керівництва Угорщини.

"16 листопада до МЗС України було запрошено новопризначеного посла Угорщини в Україні Іштвана Ійдярто, якому був висловлений рішучий протест у зв’язку з останніми заявами прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана та віце-прем'єр-міністра з питань національної політики Жолта Шем'єна щодо України", - йдеться у повідомленні.

"Угорському дипломату було наголошено на необхідності припинення дій, які негативно впливають на розвиток двосторонніх відносин, особливо у контексті реалізації домовленостей, досягнутих главами двох зовнішньополітичних відомств у жовтні цього року щодо вирішення проблемних питань між Україною та Угорщиною", - наголосили в МЗС.

Як повідомляв УНІАН, 15 листопада прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що з чинною українською владою неможливо досягнути домовленості. Орбан висловив сподівання, що після президентських виборів у 2019 році з владою України буде легше домовлятися.

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Відносини України та Угорщини погіршилися після ухвалення Верховною Радою нового закону про освіту у 2017 році. Угорщина блокує проведення засідань Комісії Україна-НАТО, заявляючи про нібито порушення прав угорців, які мешкають в Україні, через положення закону про освіту, яким визначено, що мовою освітнього процесу в навчальних закладах є державна мова.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто вимагав від України внести зміни до закону про освіту та відкласти його реалізацію до 2023 року, інакше Будапешт блокуватиме важливі для України зустрічі на рівні Європейського Союзу та НАТО.

У вересні в інтернеті з'явилося відео, на якому українцям надають угорське громадянство з проханням не повідомляти про це владі. Люди на відео на тлі угорського прапора зачитували текст присяги громадянина Угорщини. Потім угорський дипломат закликав їх приховувати від державних структур України факт отримання угорського громадянства.

4 жовтня консула Угорщини у Береговому було оголошено персоною нон грата, у відповідь Угорщина заявила про вислання українського консула.

25 жовтня міністр закордонних справ Павло Клімкін повідомив, що Україна та Угорщина 28 листопада проведуть у Києві комплексні консульські консультації у зв'язку з видачею угорських паспортів жителям Закарпаття.

Голова Закарпатської облдержадміністрації Геннадій Москаль заявив, що Будапешт переніс видачу своїх паспортів жителям Закарпаття з Берегового до сусіднього угорського міста Кішварда на сході країні.

14 листопада в Україну прибув новий посол Угорщини Іштван Ійдярто, який підтвердив підтримку офіційним Будапештом незалежності і територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах.