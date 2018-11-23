"Бухають" просто у сесійній залі: нардеп Левченко поскаржився на "перегар" у Раді

Водночас Ірина Геращенко нагадала, що в приміщенні парламенту "заборонено вживати алкогольні напої і в буфеті вони не продаються".

Позафракційний народний депутат Юрій Левченко скаржиться на "перегар" в сесійній залі парламенту.

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Як передає кореспондент УНІАН, під час розгляду проекту закону про внесення змін до закону України "Про публічні закупівлі" та деяких інших законодавчих актів України (№8265) Левченко зазначив: "Для тих виборців нечисленних, які, напевно, нас до сих пір іще дивляться чи слухають, я хотів би повідомити таку цікаву річ: зайшовши в сесійну залу тільки що, перше, що відчувається, - це прямо відчуття перегару в повітрі".

Він додав, що "це стільки народних депутатів останні кілька годин наливали собі і дуже добре вживали".

"Такою Верховною Радою зараз хочуть голосувати Бюджет", - зазначив Левченко і дорікнув, що необхідно приймати "нормальні" закони замість того, аби "в сесійній залі бухати просто банально".

Своєю чергою, перший заступник голови ВР Ірина Геращенко нагадала депутатам, що в приміщенні парламенту "заборонено вживати алкогольні напої і в буфеті вони не продаються". "Тому я прошу на це звернути увагу", - сказала вона.