Нічне засідання Ради щодо Держбюджету-2019: відео (подію завершено)

Робота розпочалась з розгляду змін до Податкового кодексу.

Вночі розпочалося засідання Верховної Ради, на якому мають ухвалити проект Державного бюджету на 2019 рік.

Засідання почалося з розгляду змін до Податкового кодексу, після чого нардепи мають перейти безпосередньо до ухвалення Бюджету.

Трансляція "5 каналу"

Як повідомляв УНІАН, 18 жовтня Верховна Рада прийняла проект держбюджету-2019 в першому читанні.

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14 листопада Кабінет міністрів затвердив поправки до проекту закону про Державний бюджет України на 2019 для його розгляду Верховною Радою у другому читанні.

Затверджений Кабінетом міністрів доопрацьований до другого читання проект держбюджету на 2019 рік передбачає доходи в розмірі 1,026 трлн грн, що на 18 млрд грн більше за початковий варіант кошторису.

Витрати у доопрацьованому до другого читання проект держбюджету становлять 1,112 трлн грн, що на 18 млрд грн більше за початковий варіант кошторису.

Відповідно, граничний обсяг дефіциту держбюджету залишився на незмінному рівні 89,989 млрд грн, або 2,3% ВВП.

Проект держбюджету заснований на макроекономічному прогнозі зі зростанням реального ВВП на 3% за інфляції 7,4%.