ВР нарешті перейшла до головного питання засідання – розгляду держбюджету-2019

До другого читання доходи та видатки бюджету збільшено на 18 млрд грн.

Верховна Рада приступила до розгляду Державного бюджету України на 2019 рік, доопрацьованого і затвердженого Кабінетом міністрів до другого читання.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне оголошення зробив голова парламенту Андрій Парубій та запросив до доповіді міністра фінансів України Оксану Маркарову.

Читайте такожНардеп Вінник про ухвалення Бюджету: маємо встигнути до сходу сонця, якщо ні – працюватимемо далі

Згідно з проектом, опублікованим на сайті Ради, до другого читання доходи бюджету збільшено на 18 млрд грн, у тому числі підвищено очікувані надходження від Національного банку на 2 млрд грн, податку на прибуток підприємств - на 2,9 млрд грн, рентної плати за користування надрами - на 9 млрд грн, надходжень бюджетних установ - на 1,4 млрд грн.

Видатки до другого читання також підвищено на 18 млрд грн, тому граничний обсяг дефіциту залишився на рівні 89,989 млрд грн, або 2,3% ВВП.

Відповідно до опублікованого рішення Комітету Верховної Ради з питань бюджету, комітет вирішив рекомендувати парламенту прийняти доопрацьований проекту у другому читанні та в цілому як закон з урахуванням наведених у листі-поданні пропозицій, погоджених з Міністерством фінансів України.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 21 вересня прийняла до розгляду затверджений Кабінетом міністрів проект державного бюджету України на 2019 рік. Парламент підтримав проект у першому читанні 18 жовтня.