Росія зацікавлена в легалізації "ЛНР" і "ДНР" – експерт

Про це він сказав на прес-конференції в четвер.

«Росія хоче будь-яким чином легалізувати, щоб Україна визнала формально чи неформально, скоріше неформально, "ЛНР" і "ДНР", запросивши їх на переговори в Мінську», - сказав він.

За словами Толстова, якщо Україна визнає "ЛНР" і "ДНР" терористичними організаціями,то будь-які переговори з цими структурами вважатимуться нечинними.

Читайте такожКабмін розглянув і передав Раді постанову про визнання "ДНР" і "ЛНР" терористичними організаціямиЕксперт також вважає, що обмін полоненими і заручниками за таких обставин відбуватися не буде, оскільки будь-які терористи, захоплені українською стороною, підпадатимуть під кримінальну відповідальність.

«Це буде одностороння декларація, яка поставить під питання переговори в Мінському форматі, оскільки без представників "ЛНР" і "ДНР" мінський формат виглядає неефективним. Тому ця постанова КМУ (про визнання ЛНР і ДНР терористичними організаціями - УНІАН) є демонстративним і декларативним жестом, який має здійснити певний тиск на інші сторони, які беруть участь у переговорах»,- сказав Толстов.

Він також відзначив, що президент Росії Володимир Путін і міністр закордонних справ Сергій Лавров продовжують говорити «про федералізм та конституційний устрій». «Мабуть, все ж таки Росія хоче на свій лад впливати на порядок денний переговорів в «мінському форматі» і не полишає сподівань, що на якомусь етапі «нормандський формат» буде разом з Росією визначати конституційно-правовий устрій, і будь-яким чином вони намагаються легалізувати статус "ЛНР"і "ДНР"і, можливо, прагнутимуть, щоб це також було визнано на рівні "нормандського формату",- додав Толстов.

Він також зазначив, що на сьогодні перемир’я фактично припинено. «Очевидно, що на наступ російська сторона ще не наважилася, однак іде певна підготовка і концентрація військ, а також почалися наступальні дії в першу чергу з боку сепаратистів», - додав він.

Водночас політолог вважає, що це може бути і відволікаючий маневр, оскільки мета сепаратистів – досягнення певної стратегічної переваги, якою може бути оточення і знищення якогось значного угруповання українських військ, захоплення певних територій.