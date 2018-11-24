"Геноциду не було": Росія зробила цинічну заяву щодо Голодомору в Україні

У МЗС РФ зазначили, що майже сотню років тому, голод зачепив багато народів СРСР, і жодного цілеспрямованого геноциду українського народу не було.

У Росії відзначилися цинічною заявою з приводу поминальних заходів у річницю Голодомору 1932-1933 років в Україні.

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У МЗС РФ зазначили, що майже сотню років тому, голод зачепив багато народів СРСР, і жодного цілеспрямованого геноциду українського народу не було. Про це повідомила прес-служба міністерства закордонних справ Росії у Facebook.

"У 30-і роки XX століття в Радянському Союзі спалахнув сильний голод, який торкнувся багатьох народів, що проживали на території держави. Він став спільною трагедією росіян, українців, казахів та інших народів країни і найбільшою гуманітарною катастрофою на території СРСР", – відзначили у відомстві.

Окрім того, у російському МЗС додали, що геноцид українського народу нібито зовсім не пов'язаний з історичними фактами. Спроби представити ці трагічні події виключно як "геноцид українського народу" не мають нічого спільного ні з відновленням справедливості, ні з історичними фактами, вони носять політизований і антинауковий характер, йдеться в повідомленні.

Користувачі з обуренням та гнівом сприйняли таку заяву російського МЗС. Вони наголошують, що геноцид влаштувала радянська влада, адже поки на залізничних станціях міст гнило зерно у вагонах, які охоронялися озброєними людьми, від голоду вимирали цілі села, передає 24tv.ua.

МЗС РФ нічого не може протиставити свідченнями десятків тисяч очевидців тієї трагедії, які незалежно від області України з великим страхом і болем розповідали про жорстоке, примусове вилучення всіх наявних у селян запасів зерна.