"Злочини нелюдів проти людей": Порошенко звернувся до українців у День пам'яті жертв Голодомору

Президент України закликав не забувати злочини радянської влади.

Президент України Петро Порошенко закликав "згадати і осмислити великі трагедії минулого століття, пом’янути у молитві невинних жертв".

Про це йдеться на його офіційній сторінці у Facebook.

"Цей день також спонукає нас вкотре подивитися прямо у вічі жахливій правді: голодомори в Україні були штучними, вчиненими людьми проти людей. Точніше - нелюдами проти людей. І в ім’я збереження України ми маємо завжди пам’ятати про жахливі злочини, заподіяні комуністичним режимом на українських землях", - заявив Порошенко.

Читайте такожУкраїна вшановує пам'ять жертв Голодомору

Він також додав, що цивілізований світ робить усе можливе, аби злочини тоталітарного режиму отримали належну історичну і правову оцінку.

Порошенко наголошує, що українці більше ніколи не дадуть повторитися жахам Голодомору та іншим злочинам комуністичного тоталітаризму.

«Армія боронить нашу землю. А пам’ять боронить наше минуле і відкриває шлях у майбутнє. Ми пам’ятаємо. Ми сильні. Ми більше ніколи не дамо повторитися жахам Голодомору та іншим злочинам комуністичного тоталітаризму», - заявив він.

Президент наголосив, що «українці вміють захищати свою свободу». Також Порошенко закликав усіх громадян запалити свічки пам’яті й поставити їх на підвіконнях.

Також президент Порошенко разом з дружиною Мариною Порошенко вшанували пам’ять жертв Голодомору 1932-33 років в Україні. Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, Петро та Марина Порошенки поклали колоскові композиції до Пам’ятного знаку жертвам Голодомору 1932-1933 років на Михайлівській площі у Києві та вшанували пам’ять жертв Голодомору.

Біля підніжжя Пам’ятного знаку також встановлено запалені лампадки.

Нагадаємо, що 24 листопада Україна вшановує 85-ту річницю Голодомору 1932-33 років. В рамках заходів до 85-х роковин пам’яті жертв Голодомору традиційно відбудеться громадська акція "Запали свічку". О 16:00 пам’ять жертв геноциду українського народу вшанують хвилиною мовчання. У цей час кожен охочий може долучитися до вшанування загиблих співвітчизників та встановити свічку на підвіконні.