В АП прокоментували російську агресію на Азові

Агресивні дії РФ потребують рішучого засудження та жорсткої відповіді з боку міжнародного співтовариства, заявили на Банковій.

Останні дії Російської Федерації проти кораблів ВМС ЗС України - акт агресії, спрямований на цілеспрямовану ескалацію Росією ситуації в акваторії Азовського моря та Керченської протоки.

Про це ввечері 25 листопада заявили у прес-службі адміністрації президента України щодо агресивних дій РФ в акваторії Азовського моря, пише УП.

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"Засуджуємо грубе порушення Росією норм міжнародного права та Конвенції ООН з морського права за спробу привласнити українську акваторію та заборонити вільний рух українських та міжнародних суден. Агресивні дії РФ потребують рішучого засудження та жорсткої відповіді з боку міжнародного співтовариства, включно з санкціями", - заявили в АП.

В адміністрації повідомили, що з цією метою президент України Петро Порошенко перебуває у безпосередньому контакті з керівництвом ЄС та НАТО.

"Глава держави доручив МЗС оперативно поінформувати країни G7 та членів Ради Безпеки ООН про злочинні дії російської сторони в Азовсько-Керченській акваторії та у районі Чорного моря, а також ініціювати розгляд даного питання в рамках ООН та ОБСЄ", - зазначили в Адміністрації президента.

Також в АП повідомили, що Україна разом з групою країн ЄС, США, Канадою та іншими партнерами, розробила проект резолюції ООН щодо мілітаризації Росією АР Крим та Азовського моря, яка буде розглянута Генеральною Асамблеєю ООН вже у грудні.