У ВМС ЗСУ достатньо сил і засобів для відсічі агресії з моря – командувач

В України є потужні берегові війська та морська піхота, які спроможні відбивати напади з морського напрямку при проведенні десантної операції.

Командувач Військово-морських сил Ігор Воронченко заявив, що у ВМС ЗСУ достатньо сил і засобів для відсічі агресії з моря.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні у Києві під час прес-підходу керівництва МЗС та ВМС Збройних сил України у зв’язку з черговим актом агресії Росії проти України.

«Стосовно сил (для відсічі агресії з моря – УНІАН), безперечно, вони є», - підкреслив він.

Водночас Воронченко зауважив, що в України немає такого потенціалу і корабельного складу, як у РФ. «Ви знаєте, основний корабельний склад залишився в окупованому Криму», - пояснив він.

Проте командувач підкреслив, що в України є потужні берегові війська, потужна морська піхота, яка спроможна відбивати напади з морського напрямку при проведенні морської десантної операції.

«Є відповідні засоби стосовно захисту нашого узбережжя», - резюмував він.