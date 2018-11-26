Вогонь на ураження по катеру "Бердянськ" відкрив з гармати сторожовий корабель РФ "Ізумруд" - ВМС

Українські військові не розвертали свої бойові установки в напрямку російських кораблів та не відкривали вогонь у відповідь.

Командувач Військово-морських сил України Ігор Воронченко заявив, що по українському військовому катеру «Бердянськ» було відкрито вогонь на ураження кораблем «Ізумруд» з гармати калібру 30 мм.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні в Києві під час прес-підходу керівництва МЗС та ВМС Збройних сил України у зв’язку з черговим актом агресії Росії проти України.

Читайте такожКлімкін побоюється, що Росія продовжить агресію проти України на морі й на суші

За його словами, командир корабля «Бердянська» заявив російським прикордонникам, – і є відповідний запис, – що він не розвертає озброєння в їхній бік і виходить в море. «Я не люблю протиправні дії, я не повертаю свої установки в сторону вас, знайте – я виходжу в чисте море», - процитував командира Воронченко.

Але, як відзначив Воронченко, у відповідь український катер отримав чергу по курсу з 30-мм гармати ПСКР (прикордонний сторожовий корабель) «Ізумруд», після чого було проведено чергу на ураження, в результаті цього – три чоловіки поранені від осколків, в тому числі командир.

За словами Воронченка, якби українські кораблі відкрили вогонь у відповідь – «ми б спровокували подальший розвиток ситуації і, відверто кажу, я не прогнозую, який би варіант розвивався далі».

Читайте такожУ мережі показали координати місця атаки росіянами українських катерів (фото)

Як повідомляв УНІАН, вранці 25 листопада Росія за допомогою танкера, що "сів на мілину", блокувала прохід в Керченську протоку українському буксиру "Яни Капу" і двом катерам "Бердянськ" і "Нікополь", які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в порт Маріуполь Азовського моря.

Згодом під час проходження кораблів із зони очікування до пункту постійного базування, десь на відстані 13-14 миль від узбережжя Криму, в районі 40 км на південний схід від Керчі, українські кораблі, які супроводжувалися суднами РФ, були обстріляні, заблоковані і по них було застосовано озброєння на ураження. Шістьох українських військовослужбовців поранено, решта членів екіпажів потрапили у полон.