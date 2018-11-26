"Народний фронт" не підтримає в повній мірі введення воєнного стану в Україні - ЗМІ

На їхню думку, військове положення повинно вводитися на обмеженій території, на 30 днів і за умови, що вибори президента відбудуться 31 березня.

Фракція "Народного фронту" вирішила не підтримувати законопроект №9338 про затвердження військового положення у повній мірі в Україні.

Про це повідомляє LB.ua, посилаючись на власні джерела.

Зазначається, що рішення було прийнято на засіданні фракції. Необхідно зазначити, що комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки і оборони, під керівництвом депутата від «Народного фронту» Сергія Пашинського, одноголосно рекомендував парламенту підтримати проект закону, яким затверджується указ президента про введення воєнного стану в Україні.

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На фракції звучали пропозиції з приводу того, що військове положення повинно вводитися на обмеженій території, на 30 днів і за умови, що вибори президента відбудуться 31 березня.

Раніше секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов заявив, що РНБО пропонує для створення умов щод протидії збройної агресії ввести воєнний стан в Україні терміном на 60 діб.

Президент України Петро Порошенко підтримав введення військового положення.

Комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки і оборони одноголосно рекомендував парламенту підтримати проект закону, яким затверджується указ президента про введення воєнного стану в Україні.