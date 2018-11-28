Росія обманним шляхом включила "представника Криму" в делегацію в ООН - МЗС

Постійним представництвом України при ООН та інших міжнародних організаціях у Женеві було здійснено ряд кроків з метою припинення акредитації "депутата".

Росія продовжує обманним шляхом включати представників від анексованого Криму в офіційні делегації.

Про це йдеться у відповіді Міністерства закордонних справ України на запит "Крим.Реалії" з приводу «участі» депутата Держдуми Росії від Криму Руслана Бальбека у форумі ООН в Женеві.

«Росія продовжує вдаватися до обманних шляхів для включення таких «представників» (як Бальбек, - ред.) у свої офіційні делегації або в коло учасників різних міжнародних форумів. Але, практично завжди, отримує відсіч. Як приклад – реакція Радбезу ООН на намір Росії запросити до участі в засіданні Ради Безпеки ООН 30 жовтня т. з. «представників виборчих комісій» з Луганська і Донецька. Аналогічна реакція була і на російські маніпуляції під час засідання Постійної Ради ОБСЄ у Відні 12 листопада цього року», – повідомили в українському МЗС.

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У відомстві додали, що постійним представництвом України при ООН та інших міжнародних організаціях у Женеві «було здійснено ряд кроків з метою припинення його (Бальбека – КР) акредитації на заході».

22 листопада "депутат Держдуми Росії від анексованого Криму Руслан Бальбек заявив, що «взяв участь в одному із заходів ООН, присвяченому питань прав людини, демократії та верховенства права.

При цьому перший заступник міністра інформполітики України Еміне Джеппар повідомила, що Бальбек дійсно знаходився на заході серед членів "російської делегації", але при цьому не виступав на заході, а представник Росії не робив заяв про присутність "представника з Криму".

Як повідомлялося, країни-члени Ради Безпеки ООН не підтримали проведення засідання з тим порядком, який пропонувала Росія. Москва вимагала розглянути інцидент в Азовському морі і Керченській протоці як провокації з боку України.