Голова Верховної Ради підписав закон про воєнний стан в Україні
10:01, 28 листопада 2018Політика
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Закон направлено на підпис президенту.
Рада 26 листопада підтримала введення воєнного стану / фото УНІАН
Голова Верховної Ради України Андрій Парубій підписав закон про затвердження указу президента "Про введення воєнного стану в Україні".
Про це йдеться на сторінці закону на сайті парламенту.
Парубій направив цей закон на підпис президенту Петру Порошенку.
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Як повідомляв УНІАН, 26 листопада Верховна Рада затвердила указ президента про введення воєнного стану в ряді областей України на 30 днів. За це рішення проголосували 276 народних депутатів.
Воєнний стан введений у Вінницькій, Луганській, Миколаївській, Сумській, Одеській, Харківській, Чернігівській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях, а також у внутрішніх водах Азово-Керченської акваторії з 14.00 26 листопада по 14.00 26 грудня 2018 року.
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