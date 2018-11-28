В Угорщині розповіли, коли припинять блокування Комісії Україна - НАТО

Будапешт блокує проведення Комісії Україна-НАТО на рівні міністрів через претензію до мовної статті українського закону про освіту.

У Будапешті готові припинити блокування зустрічей Комісії Україна-НАТО, щойно Україна "відновить повагу до прав угорської меншини".

Про це в інтерв'ю "Європейській правді" розповів заступник голови МЗС Угорщини Левенте Мадяр.

"Щойно ми побачимо, що з боку України є хоча б бажання імплементувати рекомендації Венеціанської комісії (щодо закону про освіту - Ред.), ми відразу переглянемо нашу політику у цьому питанні", - сказав він.

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Коли це буде зроблено, "ми опинимося у принципово новій ситуації", каже Мадяр.

"Тоді у нас з’являться підстави погодити конкретні фази, конкретний план імплементації мовної норми щодо угорської меншини. Повірте мені, ми зараз робимо все, щоби вийти з цієї кризи. І якщо з’являться такі умови, які будуть прийнятними для нашої меншини – всі інші аргументи відійдуть на другий план".

Як повідомлялося, Угорщина офіційно ініціювала в НАТО перегляд всіх програм підтримки України. Будапешт блокує проведення Комісії Україна-НАТО на рівні міністрів через претензію до мовної статті українського закону про освіту.