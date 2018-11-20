Угорщина обіцяє й надалі блокувати засідання Комісії Україна-НАТО

Глава МЗС Угорщини повідомив про відсутність прогресу, який би дозволяв відновити засідання комісії Україна-НАТО на рівні міністрів.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявляє, що Угорщина продовжить блокувати засідання Комісії Україна-НАТО, але не проти участі українського міністра закордонних справ Павла Клімкіна в форматі спільної зустрічі країн-членів Альянсу з Грузією та Україною.

Про це він повідомив на прес-конференції в Брюсселі після сьогоднішнього засідання Ради Європейського Союзу на рівні міністрів закордонних справ країн-членів ЄС, відео якого розміщене на сайті аудіовізуальних послуг Єврокомісії.

Глава МЗС Угорщини розповів про свою останню зустріч з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

"Я сказав йому, що на жаль, ми не можемо зняти наше вето, коли йдеться про зустрічі Комісії Україна-НАТО, оскільки немає поступового прогресу", - зазначив Сійярто, говорячи про прогрес в контексті задоволення прав угорської національної меншини на Закарпатті.

При цьому він додав, що його країна може погодитися в рамках проведення міністерської зустрічі на рівні глав МЗС у грудні у Брюсселі на формат спільного засідання за участі керівників зовнішньополітичних відомств України та Грузії, як це було під час липневого саміту Альянсу.

"В той час президент Грузії і президент України були запрошені. Ми не виступали проти цього. І тут, якщо справа стосуватиметься того, що на зустріч НАТО будуть запрошені для участі два міністри закордонних справ - один з Грузії, інший з України - нас це влаштує. Це не зустріч Комісії Україна-НАТО, я маю підкреслити, це не зустріч КУН. Це зустріч міністрів закордонних справ НАТО, на яку два додаткові міністри закордонних справ будуть запрошені з України і Грузії", - наголосив Сійярто.

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При цьому глава МЗС Угорщини повідомив, що не ініціюватиме запрошення Клімкіна до Брюсселя в грудні для участі у форматі, про який він повідомив, але Угорщина не буде проти такого запрошення.

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