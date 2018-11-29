Меркель має намір обговорити з Путіним питання Азовського моря на саміті G20

Канцлер зазначила, що санкції проти Росії вводяться за порушення міжнародного права, а не просто "заради санкцій".

Федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель має намір розглянути ситуацію в Азовському морі з президентом РФ Володимиром Путіним на саміті G20 в Аргентині.

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Як повідомляє Reuters, канцлер заявила, що санкції проти Росії вводяться за порушення міжнародного права.

«Ми не накладаємо санкції на Росію заради санкцій. Швидше, ми накладаємо санкції, аби дати зрозуміти, що країни, навіть якщо їх територіальне становище підштовхує їх ближче до Росії, мають право на свій власний розвиток», - зазначила Меркель на конференції в Берліні.

"Такими є принципи міжнародного права", - уклала вона.

Канцлер також звинуватила Росію в намірі заблокувати східноукраїнські порти в Азовському морі, такі як Маріуполь.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Франція і Німеччина не підтримує введення нових санкцій проти РФ на тлі захоплення російською стороною суден ВМС України в Керченській протоці.

Нагадаємо, 25 листопада російська сторона вчинила напад на судна ВМС ЗСУ в Керченській протоці і захопила два українських військових катери та буксир разом з екіпажами. У російському полоні утримуються 24 українських моряки.