Німеччина та Франція проти введення нових антиросійських санкцій – ЗМІ

Обидві країни бажають "продовжувати свої дипломатичні зусилля" та розглядають у цьому контексті залучення ОБСЄ у конфлікті на Азовському морі.

Франція та Німеччина не підтримують введення нових санкцій проти РФ на фоні захоплення російською стороною суден ВМС України у Керченській протоці.

Читайте такожУ США закликають європейські країни відмовитися від "Північного потоку-2"

Про це повідомляє «Європейська правда», посилаючись на німецьке видання Die Welt.

За даними джерел видання у дипломатичних колах ЄС, на закритому засіданні Комітету з політичних питань та безпеки (PSC) в Брюсселі у вівторок, дипломати Франції та Німеччини заявили, що зараз важливо вжити "заходи для зміцнення довіри". У Берліні та Парижі вважають, шо санкції не є частиною цих заходів.

Натомість Франція та Німеччина бажають "продовжувати свої дипломатичні зусилля" та розглядають у цьому контексті залучення ОБСЄ у конфлікті на Азовському морі.

Раніше журналіст «Радіо Свобода» Рікард Йозвяк повідомив, що сьогодні має з'явитись декларація ЄС щодо ситуації в Азовському морі, конкретних закликів до нових санкцій проти Росії у ній немає.

Нагадаємо, 25 листопада російська сторона здійснила напад на судна ВМС ЗСУ в Керченській протоці і захопила два українських військових катери та буксир разом з екіпажами. В російському полоні утримуються 24 українських моряки, понад половину з них вже заарештували на два місяці.