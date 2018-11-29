Меркель висловила Україні підтримку в її протистоянні з Росією

Водночас канцлер Німеччини знову підтримала суперечливий газопровід "Північний потік-2".

Федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель запевнила Україну у солідарності в конфлікті з Росією, а також виступила на підтримку вже введених щодо Росії європейських санкцій.

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Як повідомляє Reuters, канцлер заявила, що їй відомо про існування позовів німецьких компаній щодо санкцій ЄС проти Росії.

«Але мова йде про щось дуже принципове. Ми вводимо ці санкції, щоб дати чітко зрозуміти, що країни ... також мають право на власний розвиток. Це принципи міжнародного права», - підкреслила вона.

Водночас Меркель знову підтримала суперечливий газопровід Nord Stream 2, заявивши, що Німеччина буде дуже наполягати на тому, щоб Україна через нього не постраждала як транзитна країна.

«Ми будемо дуже уважно стежити за тим, щоб політична ситуація в Україні не погіршилася», - сказала вона у відповідь на східноєвропейську та американську критику газопроводу.

Канцлер, при цьому, не уточнила, чи підтримує вона введення нових санкцій проти Росії через захоплення ФСБ українських моряків і суден у Керченській протоці, але виступила за пошук дипломатичного рішення.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Франція та Німеччина не підтримує введення нових санкцій проти РФ на фоні захоплення російською стороною суден ВМС України в Керченській протоці.

Нагадаємо, 25 листопада російська сторона вчинила напад на судна ВМС ЗСУ в Керченській протоці і захопила два українських військових катери та буксир разом з екіпажами. У російському полоні утримуються 24 українських моряки.