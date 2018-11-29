Волонтер попередив про небезпеку силових провокацій РФ через надання Україні Томосу

Росія під виглядом гуманітарних і релігійних питань намагається вирішити свої військово-політичні завдання, зазначив волонтер.

Російська Федерація під виглядом гуманітарних і релігійних питань вирішує свої військово-політичні завдання, тому вона готується вдатися до різних провокацій проти надання томосу про автокефалію Україні.

Про це в ефірі "Прямого" розповів волонтер Мирослав Гай.

"Я не знаю, чи сьогодні, але я щиро в це вірю і на це сподіваюся. Мені пощастило попрацювати в групі громадських активістів, куди увійшли історики, релігієзнавці, капелани і представники громадянського суспільства, які свого часу направили від 500 громадських організацій України до Варфоломія в Константинополь листи з проханням сприяти і надати нам томос", - розповів волонтер.

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Він щиро переконаний, що питання Автокефальної української церкви це не тільки питання віри, а і питання національної безпеки і культурного самовизначення.

"Я дуже хвилююся за позитивне рішення, слідкую за цим і думаю, що сьогодні ми дізнаємося хорошу новину. З точки зору Константинополя, воєнний стан в Україні навряд вплине на надання томосу Україні. Але на позитивне рішення чекає не тільки Україна, а і Росія, готуючись до провокацій. Можливі всілякі силові сценарії", - додав волонтер.

На його думку, дуже вдало, що надання томосу "співпало" з введенням воєнного стану. Адже, за його словами, від Росії є не лише зовнішня загроза, а і внутрішня. Дуже часто у вигляді всіляких гібридних акцій з завезеними росіянами.

"За моїми даними, вони цього разу можуть вдатися до силових протестів проти томосу. Вірю, що в цьому випадку воєнний стан досить сильно допоможе. Бо Російська Федерація під виглядом гуманітарних і релігійних питань вирішує і свої військово-політичні завдання", - завершив волонтер.