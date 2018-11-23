Україна бере приклад зі США: волонтер розкрив деталі створення Міністерства з питань ветеранів

На думку волонтера, кількість ветеранів в Україні буде збільшуватися ще багато років.

Створюючи Міністерство з питань ветеранів, Україна бере приклад зі США, де аналогічний департамент існує уже дуже давно. Фінансувати створення такого міністерства також буде Америка, разом із країнами НАТО.

Про це розповів волонтер, ветеран АТО Мирослав Гай, передає «Обозреватель». За його словами, у США в Міністерства ветеранів найбільше фінансування після Міноборони.

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"Бо в Америці дуже поважають своїх військових, вони національні герої, у них досі є відлуння війни у ​​В'єтнамі, а ще був Ірак, Афганістан тощо. Україна зараз воює уже п'ять років. У нас війна йде довше, ніж Друга Світова (війна СРСР проти нацистської Німеччини - ред.). У нас ветеранів усе більше. І це не тільки військовослужбовці — це й Нацгвардія, і СБУ, тощо" — підкреслив Гай.

На його думку, кількість ветеранів буде збільшуватися ще багато років. Адже крім конфлікту на Донбасі Україна збирається вступати в НАТО, а відповідно — активніше й частіше брати участь у миротворчих операціях.

"Це міністерство вимагає таких грошей, яких в Україні немає. У нас і так діри в бюджеті. Тому, як мені відомо, вже давно йшла розмова зі США, із країнами НАТО — про створення трастових фондів для допомоги у відкритті й роботі міністерства. Повірте, якби не було чіткого розуміння, що це міністерство буде дієвим — його б не створювали", — запевнив ветеран.