Європейський суд з прав людини виніс термінове рішення щодо захоплених РФ українських моряків

Напередодні Україна звернулася до ЄСПЛ з заявою про застосування попередніх заходів щодо захоплених Росією моряків ВМС за Правилом 39 Регламенту Суду.

Європейський суд з прав людини виніс важливе рішення щодо захоплених у полон українських моряків.

Про це повідомляє джерело InfoResist в Міністерстві юстиції. Напередодні Україна звернулася до ЄСПЛ з заявою про застосування попередніх заходів щодо захоплених Росією моряків ВМС за Правилом 39 Регламенту Суду.

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Сьогодні суд з прав людини задовольнив прохання України і зобов'язав Росію повідомити про місцезнаходження та стан захоплених військових, забезпечити лікуванням. Також суд зобов'язав Росію повернути всіх військових Україні. З головних вимог - пояснити причини затримання українських військовослужбовців у територіальних водах Криму.

Нагадаємо, 25 листопада в Керченській протоці російські прикордонні кораблі атакували і захопили два українських катери і буксир. Всі моряки, які перебували на кораблях, потрапили в полон.

Так званий суд Сімферополя заарештував українських моряків. Їх звинувачують у незаконному перетині російського кордону.