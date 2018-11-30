Захоплених Росією українських моряків вивозять із сімферопольського СІЗО – Чийгоз

Заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз повідомив, що військовополонених вивозять із СІЗО в окупованому Сімферополі.

Захоплених Росією українських моряків, заарештованих на два місяці, вивозять із СІЗО в окупованому Сімферополі, написав заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз у Facebook.

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"Зараз стало відомо, що військовополонених вивозять із СІЗО Сімферополя", – повідомив Чийгоз.

Інших подробиць він не уточнив.

Як повідомляв УНІАН, вранці 25 листопада Росія заблокувала прохід в Керченську протоку українському буксиру "Яни Капу" і двом катерам "Бердянськ" і "Нікополь", які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в порт Маріуполя. Після обстрілу і штурму російським спецназом в полон потрапили 24 українці, які перебували на судах.

Всі полонені українці були заарештовані так званим "судом" в Криму. Їх звинувачують у незаконному перетині кордону РФ (ч. 3 ст. 322 КК Росії, покарання у вигляді позбавлення волі на термін до шести років).