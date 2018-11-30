У Кремлі відреагували на скасування зустрічі Трампа з Путіним

Пєсков заявив, що Путін готовий до нових контактів з Трампом.

У Кремлі з жалем поставилися до рішення американської сторони скасувати зустріч президентів Росії і США Володимира Путіна та Дональда Трампа на полях саміту "Великої двадцятки", однак Путін як і раніше готовий до нових контактів зі своїм американським колегою.

Про це повідомив журналістам прес-секретар російського лідера Дмитро Пєсков, коментуючи рішення Вашингтона не проводити зустріч президентів двох країн у Буенос-Айресі, передає ТАСС.

"Ми шкодуємо про рішення американської адміністрації скасувати заплановану зустріч двох президентів у Буенос-Айресі", - сказав він.

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Представник Кремля також підкреслив, що Путін готовий до проведення контактів з Трампом.

За словами Дмитра Пєскова, скасування зустрічі двох лідерів "означає, що обговорення серйозних питань міжнародної та двостороннього порядку денного відкладається на невизначений час".

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп скасував зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним через ситуацію з захопленням українських катерів російськими спецслужбами в Керченській протоці.