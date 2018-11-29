Трамп скасував зустріч з Путіним через акт агресії Росії у Керченській протоці

Я з нетерпінням чекаю на цю зустріч, як тільки ця ситуація буде вирішена, - заявив Трамп.

Президент США Дональд Трамп скасував зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним через ситуацію із захопленням українських катерів російськими спецслужбами у Керченській протоці.

Про це Трамп написав на своїй сторінці в Twitter.

«Враховуючи те, що Росія не повернула кораблі і моряків Україні, я вирішив, що для всіх зацікавлених сторін буде краще скасувати мою зустріч з президентом Володимиром Путіним в Аргентині. Я з нетерпінням чекаю на цю зустріч, як тільки ця ситуація буде вирішена», — написав Трамп.

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Як повідомляв УНІАН, саміт "Великої двадцятки" пройде в Буенос-Айресі (Аргентина) 30 листопада - 1 грудня.

Раніше в інтерв'ю виданню Washington Post Трамп заявив, що може скасувати заплановану зустріч з Путіним на саміті G20 через російську агресію проти України.

Нагадаємо, вранці 25 листопада Росія заблокувала прохід до Керченської протоки українського буксиру "Яни Капу" та двох катерів "Бердянськ" та "Нікополь", які здійснювали плановий перехід з порту Одеси у порт Маріуполя.

У командуванні ВМС зазначили, що про намір здійснити перехід заздалегідь була проінформована російська сторона у відповідності з міжнародними нормами в цілях забезпечення безпеки судноплавства.

Російський прикордонний корабель "Дон" протаранив український рейдовий буксир, внаслідок чого він був зруйнований. Крім того, при виході з Керченської протоки російські кораблі відкрили вогонь на ураження по українських кораблях, які вже поверталися до Одеси, так і не отримавши інформації про можливості проходження через протоку. Всі 24 моряки, що знаходилися на суднах, потрапили в полон. Троє з них поранені.

Всі українці були заарештовані так званим "судом" в Криму. Їх звинувачують у незаконному перетині кордону РФ (ч. 3 ст. 322 КК РФ, покарання у вигляді позбавлення волі на термін до шести років). Раніше міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що РФ своїми діями підтвердила нікчемність двосторонніх угод щодо Керченської протоки та Азовскього моря.