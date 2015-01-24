Порошенко і Могеріні обговорили по телефону ситуацію в Маріуполі
23:50, 24 січня 2015Політика
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Вони обговорили погіршення ситуації на місцях в східній Україні і можливі заходи для її вирішення.
REUTERS
Високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки, віце-президент Європейської Комісії Федеріка Могеріні провела телефонну розмову з Президентом України Петром Порошенком.
Як повідомляє Зовнішня служба ЄС, розмова відбулася у другій половині суботи після атак сепаратистів на Маріуполь.
"Вони обговорили погіршення ситуації на місцях в східній Україні й можливі заходи для її вирішення. Могеріні й Порошенко домовилися найближчим часом бути в тісному контакті", - йдеться в повідомленні.
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