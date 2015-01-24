Україна закликала Раду ЄС провести позачергове засідання через Маріуполь

Про це власному кореспонденту УНІАН повідомили у суботу в місії України при ЄС.

"У зв’язку із сьогоднішньою атакою бойовиків на Маріуполь Єлісєєв у відповідному демарші на адресу Високого представника ЄС із закордонних справ та безпекової політики Федеріки Могеріні закликав ЄС дій дати рішучу оцінку подальшому загостренню ситуації на сході України, яке відбувається на фоні фактичної відмови бойовиків від виконання Мінських домовленостей", - йдеться у повідомленні.

У зв'язку з цим український дипломат закликав "поєднати зусилля міжнародного співтовариства, у т.ч. Європейського Союзу, щоб припинити ці терористичні акти".

"Ми закликаємо Європейський Союз скликати позачергове засідання Ради ЄС у закордонних справах та вжити рішучих упереджувальних заходів у відповідності до положень численних висновків Ради ЄС", - цитує Єлісєєва представництво.

Аналогічне звершення із закликом скликати позачергове засідання Комітету у закордонних справах представник України при ЄС направив на адресу керівництва Європейського парламенту.

Читайте такожМогеріні: Ескалація конфлікту на Донбасі призведе до ще більшого погіршення відносин ЄС та Росії"Цей терористичний акт став черговим злочином проти людяності у спіралі трагічних подій останніх тижнів поряд із загибеллю десятків мирних жителів у Донецьку та під Волновахою. Те, що відбулося сьогодні, є яскравим доказом необхідності визнання так званих "ДНР" та "ЛНР" терористичними організаціями", - наголосив Єлісєєв.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Маріуполі бойовики вчинили теракт, жертвами якого стали 27 осіб.

Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк закликав негайно скликати Раду Безпеки ООН щодо ситуації в Маріуполі. Також МЗС України заявило, що відповідальність за теракт несе Росія.