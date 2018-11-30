ЄС у грудні продовжить санкції проти Росії – Туск

Президент Євроради наголошує, що в ЄС зберігають єдиність щодо підтримки суверенітету і територіальної цілісності України.

Президент Європейської Ради Дональд Туск висловлює переконання, що Європейський Союз у грудні цього року продовжить економічні санкції, пов'язані з банківським, фінансовим та енергетичним секторами Росії.

Про це він сказав на спільній прес-конференції з президентом Європейської комісії Жан-Клодом Юнкером у Буенос-Айресі (Аргентина) перед початком саміту країн "Великої двадцятки".

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"Загострення в Азовському морі є причиною серйозного занепокоєння для нас, і звичайно, застосування Росією сили проти українських суден є зовсім неприйнятним", - наголосив Туск.

"Європа, і це я хочу підкреслити, єдина у підтримці суверенітету і територіальної цілісності України. Саме тому я переконаний, що ЄС продовжить санкції проти Росії у грудні", - заявив Туск.

Як повідомляв УНІАН, у 2014 року ЄС запровадив проти РФ економічні санкції, спрямовані на конкретні сектори економіки. У березні 2015 року лідери ЄС вирішили пов’язати ці санкції до виконання Мінських домовленостей. Після цього ЄС неодноразово продовжував чинність цих санкцій на півроку.

Востаннє Європейська Рада 29 червня продовжила економічні санкції, пов'язані з банківським, фінансовим та енергетичним секторами РФ, через невиконання Мінських угод. Термін дії цих санкцій спливає 31 січня 2019 року.